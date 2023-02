© IMAGO/HMB-Media



ABWEHR: Tuta - Note: 4,5

Blieb auf der letzten Linie nicht frei von nervösen Momenten. Verlor in den besten Phasen des Gegners die Kontrolle in seiner Zone. Gerade in Unterzahl wackelte er spürbar. Bot im Spielaufbau nur punktuell klare Ideen an.