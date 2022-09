© IMAGO/FC Bayern München



FC Bayern auf dem Oktoberfest: Die besten Bilder

Am Sonntag haben die Stars des FC Bayern trotz der derzeitigen Krise in der Fußball-Bundesliga ihren traditionellen Oktoberfest-Besuch absolviert. In Trachten und zusammen mit ihren Familien besuchten Manuel Neuer, Trainer Julian Nagelsmann und Co. die Wiesn. Das sind die besten Bilder: