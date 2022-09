© IMAGO/Sven Simon



Thomas Müller - Note: 2,5

Rückte in den richtigen Momenten vorne neben Mané. Streute so Unruhe in der Zuteilung der Inter-Kette. Kam bei den Bayern anfangs zu den besten Chancen (9., 23.). Blieb nach der Führung aktiv, auch wenn später nicht mehr ganz so viel in Richtung Tor ging.