Leroy Sané (bis 70.) - Note: 1,5

Bot erneut einen sehr ansprechenden Auftritt in der Königsklasse an und strotzte nur so vor Spielfreude. Löste zahlreiche Situationen trickreich auf und bot fast bei jedem Ballkontakt tolle Lösungen an. Leitete das 2:0 und das 4:0 mit genialen Schnittstellenpässen ein. Vor dem Tor fehlte ihm etwas das Glück, sodass er in dieser Saison erstmals ohne Tor in der Königsklasse blieb.