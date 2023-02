© IMAGO/Passion2Press



Matthijs de Ligt - Note: 4,5

Ebenfalls nicht frei von Fehlern. Brachte sich mit einer frühen Gelben Karte (8.) selbst in Bedrängnis. Danach in wichtigen Momente mit angezogener Handbremse. So auch beim 1:1 unglücklich in der Zuordnung.