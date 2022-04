© IMAGO/Eibner



FC Bayern vs. FC Augsburg: Noten und Einzelkritik

Am Samstagnachmittag traf der FC Bayern in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Nach der Pleite in der Champions League gegen Villarreal tat sich der Rekordmeister wieder extrem schwer und gewann letztlich nur durch einen Elfmeter-Treffer mit 1:0. Alle Akteure in der Einzelkritik: