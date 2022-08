© IMAGO/Buzzi



Leroy Sané (bis 85.) - Note: 2,0

Bekam seine Chance in der Startelf, brauchte allerdings einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Agierte in seinen ersten Szenen am Ball hektisch und fehleranfällig. Wurde mit der Zeit zielstrebiger und probierte sein Glück dann häufiger an Abschlüssen. Zielte mehrfach nur knapp am Tor vorbei (30., 33.). Hielt das Tempo bis zum Ende hoch und belohnte seine Farben noch mit dem späten Ausgleich (83.).