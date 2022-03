© IMAGO/Nordphoto



FC Bayern vs. Leverkusen: Noten und Einzelkritik

Am Samstagnachmittag empfing der FC Bayern in der Bundesliga Bayer Leverkusen zum Duell. In einem intensiven Top-Spiel konnten die Münchner ihre Feldüberlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen. Die Werkself erkämpfte sich letztlich ein 1:1. Alle Akteure in der Einzelkritik: