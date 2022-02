FC Bayern vs. RB Leipzig: Noten und Einzelkritik

© imago images/Noah Wedel



ANGRIFF: André Silva (bis 80.) - Note: 3,0

Hing in den ersten Minuten etwas in der Luft. Ließ sich davon aber nicht beeindrucken und suchte mit Laufwegen in die Tiefe ständig sein Glück. Markierte mit seiner ersten echten Chance dann direkt den Ausgleich (28.). Rieb sich später in den Zweikämpfen auf, wurde aber oft geschlagen und immer mehr kaltgestellt.