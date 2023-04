© IMAGO/Revierfoto



Nicolas Höfler - Note: 2,0

Verlor im Zentrum anfangs wiederholt Duelle im Sechserraum und löste so brenzlige Situationen am eigenen Strafraum ein. Vorne dafür der Unterschiedsspieler. Besorgte per Traumtor den zwischenzeitlichen Ausgleich (27.). Erzwang in der Nachspielzeit dann auch noch den Elfmeter.