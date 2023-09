© IMAGO/Schüler



Lothar Matthäus (TV-Experte)

Der Rekord-Nationalspieler ist als TV-Experte für RTL stets nah am Geschehen in der Nationalmannschaft dran. Zudem kann er auf Erfahrung als Trainer zurückblicken. Doch der 62-Jährige denkt nicht daran, künftig als Bundestrainer zu arbeiten. 'Ich bin lange weg. Meine Lebensplanung ist ganz anders, sowohl privat als auch beruflich. Der Posten ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle', so der 62-Jährige zu 'Bild'.