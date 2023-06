© This content is subject to copyright.



Jungfrau (Crystal Palace) Was gibt es - in der in den späten Achtzigern immer noch vor Testosteron strotzenden Männerdomäne Fußball - schöneres als in der Premier League stolz mit dem Schriftzug 'Jungfrau' auf der Brust in die Stadien zu marschieren? Zumindest die Fans der Gegner von Crystal Palace werden von 1988-90 ihren Spaß gehabt haben.