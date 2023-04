© IMAGO/Motorsport Images



Formel 1: Die Bestzeiten von Aserbaidschan

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 zum vierten Grand Prix der Saison in Aserbaidschan und probiert sich das erste Mal an einem neuen Format. Nur ein einziges Freies Training gibt es am Freitag, darauf folgt unmittelbar das Qualifying für den Großen Preis am Sonntag. Der Samstag steht dann mit Shootout und dem Kurzrennen voll im Zeichen des Sprints. Wer brennt in Baku die besten Zeiten in den Asphalt? Eine Übersicht: