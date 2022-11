© IMAGO/MIS



Hätten Sie's gewusst? 15 irre Spieler-Facts zur WM

Am Dienstag hat die FIFA die 32 Kaderlisten der an der WM in Katar teilnehmenden Nationen veröffentlicht. Wir geben einen Ausschnitt über bemerkenswerte Zahlen der nominierten 832 Profis. Wie stehen die deutschen Nationalspieler im Vergleich da?