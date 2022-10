© IMAGO/RHR-Foto



Hannover vs. BVB: Noten und Einzelkritik

Am Ende war es ein mühsamer 2:0-Erfolg, den der BVB am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Hannover 96 einheimste. Die Mannschaft von Edin Terzic steht damit im Achtelfinale. Alle BVB-Stars in der Einzelkritik: