Hertha vs. HSV in der Relegation: Noten und Einzelkritik

Am Donnerstagabend stieg im Berliner Olympiastadion das Relegationshinspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. In einem eher mäßigen Spiel bot der Zweiligist den engagierteren Auftritt an und gewann verdient mit 1:0, die Berliner präsentierten sich hingegen über weite Strecken wie ein Absteiger. Alle Akteure in der Einzelkritik: