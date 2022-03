Hoffenheim vs. FC Bayern: Die Noten

© IMAGO/Pressefoto Baumann



David Raum - Note: 1,5

Ging mutig in die direkten Duelle mit seinem Nationalsmannschaftskollegen Serge Gnabry, was keineswegs eine leichte Aufgabe war. Machte mit seinem typischen Offensivdrang das 1:0 überhaupt erst möglich und servierte dann punktgenau auf den zweiten Pfosten. Leitete auch in Durchgang zwei schöne Angriffe ein und war bissig in den Zweikämpfen.