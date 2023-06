© IMAGO/Oliver Ruhnke



HSV vs. VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritik

Jubel beim VfB Stuttgart, Trauer beim HSV: Mit einem 3:1 (0:1)-Sieg in Hamburg entschied der Erstligist aus dem Schwabenland auch das Rückspiel der Bundesliga-Relegation für sich. Damit bleibt der VfB in Liga eins - und der HSV weiter in Liga zwei. Bei den Stuttgartern machte vor allem ein Stürmer den Unterschied. Die Noten und Einzelkritik zum Spiel: