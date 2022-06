© IMAGO/Insidefoto



Serge Gnabry (bis 80.) - Note: 3,5

Hatte viel Licht und viel Schatten in seinem Spiel. Störte die Italiener immer wieder früh in deren eigenen Hälfte und setzte sich ab und zu per Dribbling schön gegen seine Gegenspieler durch. Hätte in der 38. Minute zwingend die Führung erzielen müssen. Schaltete hin und wieder gedanklich ab und leistete sich unnötige Ballverluste. Insgesamt keine beeindruckende Leistung.