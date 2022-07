© IMAGO/Sven Simon



Gina Lückenkemper (100 Meter und Staffel)

2017 und 2018 waren die großen Jahre der damals blutjungen Sprinterin: Erst die starken 10,95 Sekunden und das WM-Halbfinale in London, dann Silber bei der EM in Berlin. In der Folge rutschte Lückenkemper in die große Schaffenskrise, erst 2022 scheint diese beendet: In 10,99 Sekunden blieb Lückenkemper bei der DM erstmals seit vier Jahren wieder unter der magischen 11er-Marke - das Semifinale wie 2017 ist wieder drin.