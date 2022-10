© imago images/Motorsport Images



Ein Formel-1-Märchen

Nach nur vier Rennen in der Saison 2016 wird Verstappen dann auch von Red Bull befördert. Was folgt, ist ein echtes Formel-1-Märchen, denn der Niederländer rast in seinem allerersten Rennen in seinem neuen Team direkt zum Sieg und trägt sich damit in die Rekordbücher ein. Spätestens jetzt weiß die Königklasse: Da ist was Großes im Anflug!