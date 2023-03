© IMAGO/Revierfoto



19. März 2023 - Miese Leistung in Leverkusen

Die Bayern verlieren nach Führung in Leverkusen und dadurch die Tabellenführung an Dortmund. 'So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt', kritisiert Salihamidzic.