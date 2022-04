© imago images/Michael Weber



Konstantinos Mavropanos - Note: 3,0

Stieß vor dem 0:1 unglücklich mit dem eigenen Mann zusammen und öffnete so die Lücke für Haaland. Hatte in der Folge eine kurze Schwächephase, schüttelte die Unsicherheit aber nach und nach ab. Häufte mit Abstand die meisten gelungenen Defensivaktionen beim VfB an. Im Spielaufbau stimmte seine Quote aber nicht durchgängig.