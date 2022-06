© IMAGO/Motorsport Images



6. Sebastian Vettel (Aston Martin) - Note: 2,0

Kam am Start direkt an Tsunoda vorbei und hielt danach gut mit Hamilton mit. Schlüpfte dann beim Boxenstopp unter VSC an ihm vorbei. War eigentlich auch schon an Ocon vorbei, bekam dann aber die Kurve nicht. Machte es dann 15 Runden später besser.