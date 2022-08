© IMAGO/Motorsport Images



Ausfall: Lewis Hamilton (Mercedes) - Keine Note

War in der ersten Runde in ein Gefecht mit Alonso verwickelt, wodurch er in Les Combes im Kiesbett landete. Wurde dann Ende des zweiten Sektors langsam und hielt nach Anweisung seines Renningenieurs noch vor Ende der ersten Runde an. Ein schwarzer Tag für den Vize-Weltmeister.