Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg) (bis 113.) - Note: 3,5

Hatte in den Zweikämpfen immer wieder zu kämpfen und verursachte einige unnötige Freistöße auf der Außenbahn. Bekam zudem nicht immer den nötigen Druck auf die Flankengeberinnen. Ging später aggressiver drauf und steigerte ihre Quote so deutlich. Bot vorne mit hoher Laufbereitschaft viel Unterstützung an, ohne selbst zwingend zu werden.