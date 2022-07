© IMAGO/Motorsport Images



P3: Lewis Hamilton (Mercedes) - Note: 1,5

Fuhr von Beginn an konstant starke Rundenzeiten und robbte sich so an die Ferrari heran, die sich lange Zeit nicht einig waren. Zog seinen Medium-Stint bis Runde 34, wodurch er sogar Chancen auf die Führung gehabt hätte, wenn der Stopp glatt gelaufen wäre. Verlor beim Safety-Car-Restart sofort die Position an Pérez, was aber sein einziger Fehler war.