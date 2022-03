© imago images/Action Plus



Ohne Moos nix los! Die Darts-Weltrangliste

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat mit der Order of Merit im Jahr 2007 eine offizielle Weltrangliste eingeführt. Sie basiert auf den Preisgeldern, die in den letzten zwei Jahren erspielt wurden. Mit Peter Wright rangiert nun erstmals ein Schotte an der Spitze. Der 51-Jährige verdrängte Ex-Weltmeister Gerwyn Price. Die besten Deutschen sowie die Top 10 zum Durchklicken: (Stand: 07. März 2022)