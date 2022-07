© IMAGO/Picture Point LE



RB Leipzig vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

Am Samstagabend duellierten sich RB Leipzig und der FC Bayern um den ersten Titel der neuen Saison. In einem packenden Spiel behielt der Rekordmeister beim 5:3 die Oberhand und sicherte sich den deutschen Supercup. Alle Akteure in der Einzelkritik: