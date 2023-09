© IMAGO/Team 2



Julian Brandt (bis 70.) - Note: 2,5

War in Halbzeit eins einer der aktivsten BVB-Stars und legte den zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Hummels per Ecke auf. Hatte in der 55. Minute die Chance zum 2:2, setzte seinen Schuss aber knapp neben den Pfosten. Machte in der 70. Minute Platz für BVB-Legende Marco Reus.