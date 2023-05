© IMAGO/Chai v.d. Laage



So feiert der FC Bayern die deutsche Meisterschaft

Was für ein irres Drama am 34. Spieltag! Dank eines 2:1-Sieges beim 1. FC Köln und des gleichzeitigen Patzers des BVB ist der FC Bayern zum elften Mal in Folge deutscher Meister. Die besten Bilder der Meisterfeier zum Durchklicken: