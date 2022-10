© imago images/Motorsport Images



So ging Schumis letztes Rennen für Ferrari aus

Am 22. Oktober 2006 endete die sensationelle Erfolgs-Ära von Michael Schumacher bei Ferrari. Beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo gab der Kerpener seine Abschiedsvorstellung für die Scuderia in der Formel 1. Zum Sieg reichte es für Schumi nicht ganz, dafür verabschiedete er sich immerhin noch mal mit einem Top-Resultat. Der Zieleinlauf von damals zum Durchklicken: