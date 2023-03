© imago images/Kirchner-Media



Neue Gerüchte kurz nach der Unterschrift beim BVB

Im Juli 2020 geht der BVB in die Vollen, überweist 25 Millionen Euro an Birmingham City und sichert sich so die Dienste des erst 16-jährigen Jude Bellingham. Noch ehe klar ist, dass der Deal zum Erfolg wird, kursieren Gerüchte, dass auch der FC Bayern, Real Madrid und englische Top-Klubs den Youngster wollen. Der BVB ist von Beginn an eine Art Zwischenstation.