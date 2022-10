© IMAGO/PanoramiC



Haas erhöht den Druck

Aufgrund der Punkte-Flaute und der millionenschweren Crashs zeigt sich Haas im Frühsommer unzufrieden mit Schumacher. 'In der Formel 1 hat man nicht ewig Zeit', sagte Teamchef Günther Steiner in Richtung des Deutschen und zählte ihn an: 'Es gibt eine Schlange von Fahrern, die dort fahren wollen.' Laut dem Portal 'f1-insider.com' gab es sogar Pläne, Mick vorzeitig auszutauschen, die am Veto Ferraris gescheitert sein sollen.