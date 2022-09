© IMAGO/GEPA pictures



Marcel Sabitzer (Österreich)

Musste mit Österreich um den Klassenerhalt in der Nations League kämpfen. Niederlagen gegen Frankreich (0:2) und Kroatien (1:3) besiegelten allerdings das Schicksal der Rangnick-Elf. Sabitzer stand in beiden Spielen in der Startelf. Gegen die Kroaten steuerte er den Assist zum einzigen Tor des ÖFB-Teams bei.