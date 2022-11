© IMAGO/Ulrich Hufnagel



So würde Dietmar Hamann zum WM-Start aufstellen

Am 23. November startet die deutsche Nationalmannschaft mit der Partie gegen Japan in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nach der offiziellen Kader-Nominierung darf nun spekuliert werden, auf welche Startelf Bundestrainer Hansi Flick zum Turnierstart setzt. 'Sky'-Experte Dietmar Hamann hat sich bereits festgelegt. Diese Spieler würde die DFB-Ikone aufstellen: