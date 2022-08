© imago sportfotodienst



Thiago-Debüt beim FC Bayern: Diese Elf stand auf dem Platz

Am 17. August 2013 - also vor genau neun Jahren - gab einer der besten Techniker in der Vereinsgeschichte sein Debüt für den FC Bayern. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt lief Thiago erstmals für den Rekordmeister auf. In den folgenden sieben Jahren folgten sieben deutsche Meisterschaften und ein Champions-League-Sieg. Diese Elf stand 2013 im ersten Spiel mit Thiago auf dem Rasen: