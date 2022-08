2000: Galatasaray - Real Madrid (2:1 n.V.)

15.000 Zuschauer in Monaco sehen ein enges Spiel, in dem sowohl Galatasaray als auch Real Madrid in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verwandeln. Am Ende muss die Partie in der Verlängerung entschieden werden, wo Jardel, der schon für das 1:0 erfolgreich ist, zum 2:1-Endstand trifft.