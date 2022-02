Union Berlin vs. BVB: Noten und Einzelkritik

© imago images/Team 2



Raphael Guerreiro (bis 90.) - Note: 2,5

Zeigte sich selbstbewusst am Ball und riss das Spiel als Gestalter phasenweise an sich. Im letzten Drittel fand er aber nur selten die richtigen Lösungen. Sorgte dennoch per Stochertor für die endgültige Entscheidung (71.). War in der Rückwärtsbewegung derweil vielfach auf die Mithilfe von Witsel oder Zagadou angewiesen, um die Seite dicht zu bekommen.