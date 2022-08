Wer geht ab, wer geht baden? Die Prognose zur Bundesliga

© IMAGO/Laci Perenyi



Wer wird der Spieler der Saison?

Sadio Mané. Was der Senegalese in den vergangenen Jahren in Liverpool abgerissen hat, war pure Weltklasse. Den Stürmer für 'nur' 32 Millionen Euro bekommen zu haben, muss den Bayern-Verantwortlichen hoch angerechnet werden. Mané dürfte in Windeseile das neue Aushängeschild der Bundesliga werden!