Julian Brandt (Borussia Dortmund) - Note: 4,0

Als einer der wenigen BVB-Stars in Normalform mit erstaunlich wenig Einsatzzeit belohnt. Rund 20 Minuten gegen Japan, in denen Brandt in einer verunsicherten DFB-Elf blass blieb und circa 30 gute Minuten in der Schlussphase gegen Frankreich reichten nicht für eine nachdrückliche Empfehlung.