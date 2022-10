© IMAGO/Nordphoto



Florian Kohfeldt

Die Fans von Werder Bremen werden sich erinnern: Florian Kohfeldt ist jemand, der für frischen Wind und eine moderne Spielphilosophie stehen kann. Sein fast vierjähriges Engagement an der Weser endete jedoch im Mai 2021 - einen Spieltag, bevor Werders Abstieg feststand. Auch in Wolfsburg agierte der 40-Jährige nach einem guten Start in die Saison 2021/22 eher glücklos.