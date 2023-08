© IMAGO/Eibner



Marvin Ducksch - Note: 3,0

Deutete bei Kontern die Abstimmung mit Füllkrug an und machte meist die richtigen Laufwege. Gerade in der Phase nach der Pause in den schnellen Kombinationen sehr auffällig. Brachte selbst immerhin per Freistoß eine Torannäherung (23.).