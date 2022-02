© imago images/Nicolo Campo



Zieht sich der FC Bayern aus dem Rüdiger-Rennen zurück?

Antonio Rüdiger ist einer der Spieler, die beim FC Bayern als Nachfolger von Niklas Süle infrage kommen. Nur: Laut 'kicker' ist der Nationalspieler an der Säbener Straße im Moment gar nicht so sehr gefragt. Die Personalie sei beim FC Bayern 'derzeit nicht so heiß', will das Blatt von Insidern erfahren haben.