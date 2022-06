© IMAGO/Sven Simon



Zugänge, Abgänge, Gerüchte: So plant der FC Bayern

Dem FC Bayern steht im Sommer 2022 ein personeller Umbruch ins Haus. Wie groß dieser am Ende tatsächlich ausfallen wird, steht in den Sternen. Einige Zu- und Abgänge sind bereits fix, andere deuten sich zumindest an. Wir liefern den Überblick: Wer geht, wer kommt? Und welche Stars werden in München gehandelt?