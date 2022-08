Basketball-Superstar Kevin Durant bleibt bei den Brooklyn Nets. Das teilte der Manager der New Yorker NBA-Franchise, Sean Marks, am Dienstag mit.

New York (SID) - Basketball-Superstar Kevin Durant bleibt bei den Brooklyn Nets. Das teilte der Manager der New Yorker NBA-Franchise, Sean Marks, am Dienstag mit. Zuletzt hatte der 33 Jahre alte Durant immer wieder seinen Abschied gefordert und sich unzufrieden mit der sportlichen Ausrichtung der Nets gezeigt.

"Wir haben uns darauf geeinigt, gemeinsam weiterzumachen. Wir konzentrieren uns auf Basketball, mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen: ein nachhaltiges Franchise aufzubauen, um Brooklyn einen Titel zu bringen", sagte Marks.

Durant ist einer der besten Spieler der Liga und wurde von zahlreichen Konkurrenten umworben. Mit den Golden State Warriors gewann der US-Amerikaner zwei Meistertitel (2017, 2018) und stand zwölf Mal im All-Star-Team der Liga. Bei den Nets besitzt er einen Vertrag bis 2026 und soll bis dahin 198 Millionen Dollar verdienen.