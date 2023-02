Frankfurt am Main (SID) - Die Los Angeles Lakers haben ohne ihren Superstar und neuen NBA-Topscorer LeBron James die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Kalifornier verloren gegen die Milwaukee Bucks mit 106:115. James, der wegen Schmerzen am linken Knöchel nicht spielen konnte, war in der Halle anwesend und wurde im Vorfeld mit einem Video für seinen in der Nacht zu Mittwoch aufgestellten Rekord nochmals geehrt.

Dennis Schröder zeigte indes eine starke Leistung. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erzielte 25 Punkte und zwölf Assists. Die Lakers liegen nach der 31. Saisonniederlage auf einem enttäuschenden 13. Platz. Die Play-off-Plätze sind weit entfernt.

Die Brüder Franz und Moritz Wagner feierten derweil wieder ein Erfolgserlebnis. Nach zuletzt einer Niederlage gewannen die beiden deutschen Nationalspieler mit Orlando Magic gegen die Denver Nuggets mit 115:104 und holten den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen.

Während Franz in rund 35 Minuten Spielzeit zehn Punkte und sechs Assists gelangen, erzielte Moritz in knapp 20 Minuten zwölf Punkte und einen Assist. Orlando steht nach dem 23. Saisonsieg auf dem 13. Platz der Eastern Conference und ist ein gutes Stück von den Play-off-Rängen entfernt.