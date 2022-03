Spektakulärer Trade in der NFL: Den pfeilschnellen Wide Receiver Tyreek Hill zieht es von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins.

Köln (SID) - Spektakulärer Trade in der NFL: Den pfeilschnellen Wide Receiver Tyreek Hill zieht es von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Das berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. Demnach erhalten die Chiefs, Super-Bowl-Sieger von 2020, fünf Draftpicks für den sechsmaligen Pro-Bowl-Passempfänger. Hill soll in Miami in den kommenden vier Jahren rund 120 Millionen Dollar verdienen.

Damit verliert Quarterback-Superstar Patrick Mahomes seine gefährlichste Waffe. Hill gilt als der schnellste Spieler der Liga, 2016 war er von den Chiefs in der fünften Runde gedraftet worden. In der vergangenen Saison brachte er es auf über 1200 gefangene Yards und neun Touchdowns.