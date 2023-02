Phoenix (SID) - Quarterback Patrick Mahomes ist in der nordamerikanischen Profiliga NFL zum Spieler der Saison ernannt worden. Dies gab die NFL in der Nacht zu Freitag bekannt. Der Spielmacher der Kansas City Chiefs, der am Sonntag beim Duell gegen die Philadelphia Eagles seinen dritten Super Bowl in vier Jahren bestreiten wird, erhält die Auszeichnung nach 2018 zum zweiten Mal.

Mahomes folgt auf Aaron Rodgers, der den prestigeträchtigen Titel in den vergangenen zwei Jahren erhalten hatte. Der 27-Jährige hatte kürzlich einen neuen Rekord für Gesamt-Yards in einer Saison aufgestellt. Mit 5614 Yards übertraf Mahomes den bisherigen Rekord von 5562 Yards, den Drew Brees für die New Orleans Saints im Jahr 2011 aufgestellt hatte. Am Sonntag will er seinen zweiten Super Bowl nach 2020 gewinnen.