Los Angeles (SID) - Die Houston Texans aus der Football-Profiliga NFL haben Lovie Smith zum Headcoach befördert. Der 63-Jährige, der zuvor als Defensive Coordinator gearbeitet hatte, beerbt den nach einer schwachen Saison gefeuerten David Culley. Smith ist der fünfte Cheftrainer der Liga, der als Schwarzer einer Minderheit angehört.

Berichten zufolge soll Smith im Rennen um den Posten auch Brian Flores ausgestochen haben, der nach seiner Entlassung bei den Miami Dolphins Anfang Januar die Franchise, die NFL sowie die New York Giants und Denver Broncos, bei denen er als Kandidat gehandelt worden war, wegen Diskriminierung verklagt hatte.

Die Liga sei "in gewisser Weise rassistisch getrennt und wird wie eine Plantage geführt", hieß es in der Anklageschrift: "Die 32 Teambesitzer - keiner von ihnen schwarz - profitieren erheblich von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent Schwarze sind." Die NFL wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Neben Smith gibt es in der aus 32 Teams bestehenden Liga derzeit in Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers), Robert Saleh (New York Jets), Ron Rivera (Washington Commanders) und dem am Montag vorgestellten Flores-Nachfolger Mike McDaniels (Miami Dolphins) vier weitere einer Minderheit angehörigen Headcoaches.

Die Texans sind Smith' dritte Station als Cheftrainer. 2007 hatte er die Chicago Bears in den Super Bowl XLI geführt, dort aber gegen Indianapolis Colts verloren.